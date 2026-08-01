Preço de GLEEC hoje

O preço ao vivo de GLEEC (GLEEC) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GLEEC para BRL é de -- por GLEEC.

GLEEC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GLEEC. Nas últimas 24 horas, GLEEC foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GLEEC movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GLEEC (GLEEC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- --

A capitalização de mercado atual de GLEEC é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GLEEC é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.