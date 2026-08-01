Cotação GuildFi (GFOLD)
O preço ao vivo de GuildFi (GFOLD) hoje é --, com uma variação de 0,00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GFOLD para BRL é de -- por GFOLD.
GuildFi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GFOLD. Nas últimas 24 horas, GFOLD foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, GFOLD movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de GuildFi é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GFOLD é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.
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Acompanhe as variações de preço de GuildFi para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
No Data
Hoje, GFOLD registrou uma variação de -- (--), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em -- (--), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, GFOLD teve uma variação de -- (--), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em -- (--), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Em 2040, o preço de GuildFi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
GuildFi aspires to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities, to maximize players’ benefits and enable interoperability across the metaverse.
Para uma compreensão mais aprofundada de GuildFi, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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