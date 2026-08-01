Cotação FRAX (FRAX)
O preço ao vivo de FRAX (FRAX) hoje é R$ 0.307, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRAX para BRL é de R$ 0.307 por FRAX.
FRAX ocupa atualmente a posição #332 em capitalização de mercado, totalizando R$ 27.09M, com um fornecimento em circulação de 88.23M FRAX. Nas últimas 24 horas, FRAX foi negociado entre R$ 0.2945 (mínimo) e R$ 0.3099 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 221.0462180019293018, enquanto a mínima histórica foi de R$ 2.731259662746379884.
No desempenho de curto prazo, FRAX movimentou-se -0.07% na última hora e +12.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.77K.
No.332
88.51%
FRAX
A capitalização de mercado atual de FRAX é R$ 27.09M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.77K. A oferta em circulação de FRAX é 88.23M, com um fornecimento total de 99681495.59113361. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 30.60M.
-0.07%
+3.36%
+12.78%
+12.78%
Acompanhe as variações de preço de FRAX para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.051696
|+3.36%
|30 dias
|R$ +0.0599
|+24.24%
|60 dias
|R$ +0.0268
|+9.56%
|90 dias
|R$ -0.1652
|-34.99%
Hoje, FRAX registrou uma variação de R$ +0.051696 (+3.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.0599 (+24.24%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, FRAX teve uma variação de R$ +0.0268 (+9.56%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.1652 (-34.99%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de FRAX. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de FRAX: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
FRAX_USDT está operando na faixa de 0,297 no período de 4 horas. O preço encontra-se abaixo do nível central S1, em 0,298, enquanto o eixo central da estrutura está posicionado em 0,3027. A configuração atual apresenta características de oscilação dentro de um intervalo estreito. O conjunto das médias móveis de curto prazo sinaliza uma oportunidade de compra, enquanto a tendência de longo prazo permanece neutra, com viés levemente baixista. O preço está desviando-se para baixo do eixo central, criando um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores próximo ao nível S1. O indicador MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, evidenciando que o impulso dos vendedores predomina no momento. O RSI está situado em uma zona neutra, enquanto os indicadores rápidos e lentos mostram sinais de divergência de direção. As compras de curto prazo ainda não conseguiram reverter a tendência de médio prazo, e a volatilidade permanece em níveis baixos. Os valores do KDJ e do StochRSI apontam para condições de sobrecompra, sugerindo possíveis reversões de tendência. As bandas de Bollinger estão se fechando, sinalizando que uma mudança de cenário pode estar próxima. A distribuição do momentum encontra-se dispersa, sem força suficiente para sustentar movimentos unidirecionais claros, mantendo o mercado em estado de espera. O suporte imediato está localizado no nível S2, em 0,2942, aproximadamente 0,9% abaixo do preço atual. Já a primeira resistência acima situa-se no nível S1, em 0,298, cerca de 0,3% distante do preço atual. O principal ponto de inflexão encontra-se no eixo central, em 0,3027. A resistência mais distante é referenciada pelo nível R1, em 0,3065. Para testar o eixo central, é necessário que o preço consiga manter-se acima de 0,298; caso contrário, o caminho para novas quedas estará aberto. As distâncias entre os diferentes níveis são uniformes, e a liquidez está concentrada em torno do eixo central.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de FRAX pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com FRAX? Comprar FRAX é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar FRAX. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de FRAX (FRAX).
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FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.
Para uma compreensão mais aprofundada de FRAX, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FRAX.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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