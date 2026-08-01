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O preço ao vivo de FRAX hoje é 0.307 BRL. A capitalização de mercado de FRAX é de 27,088,042.2398150742 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FRAX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de FRAX hoje é 0.307 BRL. A capitalização de mercado de FRAX é de 27,088,042.2398150742 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FRAX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação FRAX (FRAX)

Preço em tempo real de 1 FRAX para BRL

R$1.59026
R$1.59026R$1.59026
+3.36%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de FRAX (FRAX)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:44:47 (UTC+8)

Preço de FRAX hoje

O preço ao vivo de FRAX (FRAX) hoje é R$ 0.307, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRAX para BRL é de R$ 0.307 por FRAX.

FRAX ocupa atualmente a posição #332 em capitalização de mercado, totalizando R$ 27.09M, com um fornecimento em circulação de 88.23M FRAX. Nas últimas 24 horas, FRAX foi negociado entre R$ 0.2945 (mínimo) e R$ 0.3099 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 221.0462180019293018, enquanto a mínima histórica foi de R$ 2.731259662746379884.

No desempenho de curto prazo, FRAX movimentou-se -0.07% na última hora e +12.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 62.77K.

Informações de mercado de FRAX (FRAX)

No.332

R$ 27.09M
R$ 27.09MR$ 27.09M

R$ 62.77K
R$ 62.77KR$ 62.77K

R$ 30.60M
R$ 30.60MR$ 30.60M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

A capitalização de mercado atual de FRAX é R$ 27.09M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 62.77K. A oferta em circulação de FRAX é 88.23M, com um fornecimento total de 99681495.59113361. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 30.60M.

Histórico de preço de FRAX BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.2945
R$ 0.2945R$ 0.2945
Mínimo 24h
R$ 0.3099
R$ 0.3099R$ 0.3099
Máximo 24h

R$ 0.2945
R$ 0.2945R$ 0.2945

R$ 0.3099
R$ 0.3099R$ 0.3099

R$ 221.0462180019293018
R$ 221.0462180019293018R$ 221.0462180019293018

R$ 2.731259662746379884
R$ 2.731259662746379884R$ 2.731259662746379884

-0.07%

+3.36%

+12.78%

+12.78%

Histórico de preços de FRAX (FRAX) em BRL

Acompanhe as variações de preço de FRAX para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.051696+3.36%
30 diasR$ +0.0599+24.24%
60 diasR$ +0.0268+9.56%
90 diasR$ -0.1652-34.99%
Variação de preço de FRAX hoje

Hoje, FRAX registrou uma variação de R$ +0.051696 (+3.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de FRAX

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.0599 (+24.24%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de FRAX

Expandindo a visualização para 60 dias, FRAX teve uma variação de R$ +0.0268 (+9.56%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de FRAX

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.1652 (-34.99%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de FRAX (FRAX)!

Confira agora a página de histórico de preço do FRAX.

Análise para FRAX

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de FRAX. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de FRAX hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de FRAX: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

FRAX_USDT está operando na faixa de 0,297 no período de 4 horas. O preço encontra-se abaixo do nível central S1, em 0,298, enquanto o eixo central da estrutura está posicionado em 0,3027. A configuração atual apresenta características de oscilação dentro de um intervalo estreito. O conjunto das médias móveis de curto prazo sinaliza uma oportunidade de compra, enquanto a tendência de longo prazo permanece neutra, com viés levemente baixista. O preço está desviando-se para baixo do eixo central, criando um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores próximo ao nível S1. O indicador MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, evidenciando que o impulso dos vendedores predomina no momento. O RSI está situado em uma zona neutra, enquanto os indicadores rápidos e lentos mostram sinais de divergência de direção. As compras de curto prazo ainda não conseguiram reverter a tendência de médio prazo, e a volatilidade permanece em níveis baixos. Os valores do KDJ e do StochRSI apontam para condições de sobrecompra, sugerindo possíveis reversões de tendência. As bandas de Bollinger estão se fechando, sinalizando que uma mudança de cenário pode estar próxima. A distribuição do momentum encontra-se dispersa, sem força suficiente para sustentar movimentos unidirecionais claros, mantendo o mercado em estado de espera. O suporte imediato está localizado no nível S2, em 0,2942, aproximadamente 0,9% abaixo do preço atual. Já a primeira resistência acima situa-se no nível S1, em 0,298, cerca de 0,3% distante do preço atual. O principal ponto de inflexão encontra-se no eixo central, em 0,3027. A resistência mais distante é referenciada pelo nível R1, em 0,3065. Para testar o eixo central, é necessário que o preço consiga manter-se acima de 0,298; caso contrário, o caminho para novas quedas estará aberto. As distâncias entre os diferentes níveis são uniformes, e a liquidez está concentrada em torno do eixo central.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de FRAX?

O preço do FRAX é influenciado por vários fatores-chave:

1. Taxa de Colateral: A proporção de ativos de colateral que respaldam o FRAX afeta sua estabilidade e a confiança do mercado.

2. Demanda pelo Token FXS: Como token de governança do FRAX, a demanda pelo FXS impacta o valor do ecossistema.

3. Mecanismos Algorítmicos: Os ajustes algorítmicos do protocolo para manter a paridade de US$ 1.

4. Sentimento do Mercado: As condições gerais do mercado de criptomoedas e as tendências do setor de stablecoins.

5. Integração com DeFi: A adoção em diversos protocolos DeFi aumenta a utilidade e a demanda.

6. Ambiente Regulatório: As regulamentações sobre stablecoins afetam a confiança dos investidores.

7. Concorrência: O desempenho relativo em comparação com outros stablecoins, como USDC, USDT e DAI.

Por que as pessoas querem saber o preço de FRAX hoje?

As pessoas querem saber o preço do FRAX hoje porque ele é um algoritmo de stablecoin popular que busca manter uma taxa fixa de US$ 1. Traders e investidores acompanham seu preço para avaliar a estabilidade, as oportunidades de arbitragem e a confiança do mercado no mecanismo fracionário-algorítmico do protocolo.

Previsão de preço para FRAX

Previsão de preço de FRAX (FRAX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FRAX em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de FRAX (FRAX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de FRAX pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço FRAX pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de FRAX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de FRAX.

Como comprar e investir em FRAX em Brasil

Pronto para começar com FRAX? Comprar FRAX é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar FRAX. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de FRAX (FRAX).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e FRAX será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar FRAX(FRAX)

O que você pode fazer com FRAX

Possuir FRAX permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar FRAX (FRAX) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é FRAX (FRAX)

FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.

Recurso FRAX

Para uma compreensão mais aprofundada de FRAX, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do FRAX
Explorador de blocos

Categoria :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre FRAX

Última atualização da página: 2026-08-13 04:44:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o FRAX (FRAX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre FRAX

FRAXUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em FRAX com alavancagem. Explore a negociação de futuros de FRAXUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie FRAX (FRAX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FRAX.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FRAX/USDT
R$1.590778
R$1.590778R$1.590778
+3.29%
206.79K (USDT)

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R$0.1703702
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Thinking Cat

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R$0.0993524
R$0.0993524R$0.0993524

+379.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.319346
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+4.81%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7287732
R$1.7287732R$1.7287732

+2.19%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0475006
R$0.0475006R$0.0475006

-5.26%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023051
R$0.023051R$0.023051

+23.61%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.782426
R$13.782426R$13.782426

+33.03%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.2935755
R$1.2935755R$1.2935755

+13.97%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00584822
R$0.00584822R$0.00584822

+12.90%

Velvet

Velvet

VELVET

R$3.6404004
R$3.6404004R$3.6404004

+8.27%

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