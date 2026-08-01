Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de FRAX. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

No momento, o sentimento geral do mercado de FRAX: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicador Conclusão do modelo Proporção/Limiar Resumo rápido KDJ Dead Cross K < D O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo. StochRSI < 20 Zona sobrevendida Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação. Grupo MA 5‑6 compras 60‑80% de compra A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante. Ponto de pivô S2 ≤ Preço < S1 Entre S2-S1 Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos. MACD Dead Cross DIF < DEA Momentum pessimista surgindo. Grupo EMA 5‑6 compras 60‑80% de compra A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante. BOLL (20,2) Preço < Faixa inferior Tocando ou rompendo a faixa inferior Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando. RSI (14) Neutro 30‑70 Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

FRAX_USDT está operando na faixa de 0,297 no período de 4 horas. O preço encontra-se abaixo do nível central S1, em 0,298, enquanto o eixo central da estrutura está posicionado em 0,3027. A configuração atual apresenta características de oscilação dentro de um intervalo estreito. O conjunto das médias móveis de curto prazo sinaliza uma oportunidade de compra, enquanto a tendência de longo prazo permanece neutra, com viés levemente baixista. O preço está desviando-se para baixo do eixo central, criando um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores próximo ao nível S1. O indicador MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, evidenciando que o impulso dos vendedores predomina no momento. O RSI está situado em uma zona neutra, enquanto os indicadores rápidos e lentos mostram sinais de divergência de direção. As compras de curto prazo ainda não conseguiram reverter a tendência de médio prazo, e a volatilidade permanece em níveis baixos. Os valores do KDJ e do StochRSI apontam para condições de sobrecompra, sugerindo possíveis reversões de tendência. As bandas de Bollinger estão se fechando, sinalizando que uma mudança de cenário pode estar próxima. A distribuição do momentum encontra-se dispersa, sem força suficiente para sustentar movimentos unidirecionais claros, mantendo o mercado em estado de espera. O suporte imediato está localizado no nível S2, em 0,2942, aproximadamente 0,9% abaixo do preço atual. Já a primeira resistência acima situa-se no nível S1, em 0,298, cerca de 0,3% distante do preço atual. O principal ponto de inflexão encontra-se no eixo central, em 0,3027. A resistência mais distante é referenciada pelo nível R1, em 0,3065. Para testar o eixo central, é necessário que o preço consiga manter-se acima de 0,298; caso contrário, o caminho para novas quedas estará aberto. As distâncias entre os diferentes níveis são uniformes, e a liquidez está concentrada em torno do eixo central.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.