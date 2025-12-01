Preço de Edwin hoje

O preço ao vivo de Edwin (EDWIN) hoje é $ 0.000701, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EDWIN para USD é de $ 0.000701 por EDWIN.

Edwin ocupa atualmente a posição #2246 em capitalização de mercado, totalizando $ 701.00K, com um fornecimento em circulação de 1.00B EDWIN. Nas últimas 24 horas, EDWIN foi negociado entre $ 0.000662 (mínimo) e $ 0.000712 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01385086645919871, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000137537924593378.

No desempenho de curto prazo, EDWIN movimentou-se -1.55% na última hora e -0.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.78K.

Informações de mercado de Edwin (EDWIN)

Classificação No.2246 Capitalização de mercado $ 701.00K$ 701.00K $ 701.00K Volume (24h) $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 701.00K$ 701.00K $ 701.00K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Edwin é $ 701.00K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.78K. A oferta em circulação de EDWIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 701.00K.