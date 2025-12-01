Preço de Dragonswap hoje

O preço ao vivo de Dragonswap (DRG) hoje é $ 0.02747, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRG para USD é de $ 0.02747 por DRG.

Dragonswap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DRG. Nas últimas 24 horas, DRG foi negociado entre $ 0.02723 (mínimo) e $ 0.0277 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DRG movimentou-se +0.47% na última hora e +2.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.91K.

Informações de mercado de Dragonswap (DRG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.47M$ 27.47M $ 27.47M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SEIEVM

A capitalização de mercado atual de Dragonswap é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.91K. A oferta em circulação de DRG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.47M.