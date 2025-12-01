Preço de Dora Factory hoje

O preço ao vivo de Dora Factory (DORAFACTORY) hoje é $ 0.01097, com uma variação de 1.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DORAFACTORY para USD é de $ 0.01097 por DORAFACTORY.

Dora Factory ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DORAFACTORY. Nas últimas 24 horas, DORAFACTORY foi negociado entre $ 0.0108 (mínimo) e $ 0.0112 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DORAFACTORY movimentou-se -0.10% na última hora e +3.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.05K.

Informações de mercado de Dora Factory (DORAFACTORY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Data de emissão 2021-03-22 00:00:00 Blockchain pública NONE

