O preço ao vivo de CRETA hoje é 0.003665 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CRETA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CRETA facilmente na MEXC agora.

Logo de CRETA

Cotação CRETA (CRETA)

Preço em tempo real de 1 CRETA para USD

$0.003665
$0.003665
+0.05%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de CRETA (CRETA)
Última atualização da página: 2025-10-09 01:16:33 (UTC+8)

Informações de preço de CRETA (CRETA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.003498
$ 0.003498
Mínimo 24h
$ 0.003828
$ 0.003828
Máximo 24h

$ 0.003498
$ 0.003498

$ 0.003828
$ 0.003828

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558

+0.05%

+0.05%

+15.54%

+15.54%

O preço em tempo real de CRETA (CRETA) é $ 0.003665. Nas últimas 24 horas, CRETA foi negociado entre a mínima de $ 0.003498 e a máxima de $ 0.003828, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRETA é $ 2.382079672694401, enquanto o mais baixo é $ 0.002823386193634558.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRETA variou +0.05% na última hora, +0.05% nas últimas 24 horas e +15.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CRETA (CRETA)

No.1471

$ 5.37M
$ 5.37M

$ 54.09K
$ 54.09K

$ 36.65M
$ 36.65M

1.47B
1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

14.66%

MATIC

A capitalização de mercado atual de CRETA é $ 5.37M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.09K. A oferta em circulação de CRETA é 1.47B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.65M.

Histórico de preços de CRETA (CRETA) em USD

Acompanhe as variações de preço de CRETA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00000183+0.05%
30 dias$ +0.000253+7.41%
60 dias$ -0.000834-18.54%
90 dias$ -0.000843-18.71%
Variação de preço de CRETA hoje

Hoje, CRETA registrou uma variação de $ +0.00000183 (+0.05%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de CRETA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.000253 (+7.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de CRETA

Expandindo a visualização para 60 dias, CRETA teve uma variação de $ -0.000834 (-18.54%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de CRETA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.000843 (-18.71%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de CRETA (CRETA)!

Confira agora a página de histórico de preço do CRETA.

O que é CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em CRETA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CRETA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre CRETA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de CRETA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do CRETA (em USD)

Quanto valerá CRETA (CRETA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CRETA (CRETA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CRETA.

Confira a previsão de preço de CRETA agora!

Tokenomics de CRETA (CRETA)

Compreender a tokenomics de CRETA (CRETA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CRETA agora!

Como comprar CRETA (CRETA)

Quer saber como comprar CRETA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar CRETA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CRETA para moedas locais

1 CRETA (CRETA) para VND
96.444475
1 CRETA (CRETA) para AUD
A$0.00553415
1 CRETA (CRETA) para GBP
0.0027121
1 CRETA (CRETA) para EUR
0.0031519
1 CRETA (CRETA) para USD
$0.003665
1 CRETA (CRETA) para MYR
RM0.01542965
1 CRETA (CRETA) para TRY
0.1528305
1 CRETA (CRETA) para JPY
¥0.55708
1 CRETA (CRETA) para ARS
ARS$5.24318565
1 CRETA (CRETA) para RUB
0.29851425
1 CRETA (CRETA) para INR
0.32541535
1 CRETA (CRETA) para IDR
Rp61.0833089
1 CRETA (CRETA) para KRW
5.2207925
1 CRETA (CRETA) para PHP
0.2126433
1 CRETA (CRETA) para EGP
￡E.0.1743074
1 CRETA (CRETA) para BRL
R$0.0195711
1 CRETA (CRETA) para CAD
C$0.00509435
1 CRETA (CRETA) para BDT
0.44643365
1 CRETA (CRETA) para NGN
5.3896757
1 CRETA (CRETA) para COP
$14.26069825
1 CRETA (CRETA) para ZAR
R.0.0628181
1 CRETA (CRETA) para UAH
0.1520242
1 CRETA (CRETA) para TZS
T.Sh.9.004905
1 CRETA (CRETA) para VES
Bs0.678025
1 CRETA (CRETA) para CLP
$3.48175
1 CRETA (CRETA) para PKR
Rs1.03063465
1 CRETA (CRETA) para KZT
1.9810791
1 CRETA (CRETA) para THB
฿0.1190392
1 CRETA (CRETA) para TWD
NT$0.11203905
1 CRETA (CRETA) para AED
د.إ0.01345055
1 CRETA (CRETA) para CHF
Fr0.002932
1 CRETA (CRETA) para HKD
HK$0.0285137
1 CRETA (CRETA) para AMD
֏1.4025955
1 CRETA (CRETA) para MAD
.د.م0.03338815
1 CRETA (CRETA) para MXN
$0.0672161
1 CRETA (CRETA) para SAR
ريال0.01374375
1 CRETA (CRETA) para ETB
Br0.5310585
1 CRETA (CRETA) para KES
KSh0.4746175
1 CRETA (CRETA) para JOD
د.أ0.002598485
1 CRETA (CRETA) para PLN
0.0134139
1 CRETA (CRETA) para RON
лв0.0160527
1 CRETA (CRETA) para SEK
kr0.03463425
1 CRETA (CRETA) para BGN
лв0.0061572
1 CRETA (CRETA) para HUF
Ft1.23690085
1 CRETA (CRETA) para CZK
0.076965
1 CRETA (CRETA) para KWD
د.ك0.00112149
1 CRETA (CRETA) para ILS
0.0120212
1 CRETA (CRETA) para BOB
Bs0.02532515
1 CRETA (CRETA) para AZN
0.0062305
1 CRETA (CRETA) para TJS
SM0.0340845
1 CRETA (CRETA) para GEL
0.00993215
1 CRETA (CRETA) para AOA
Kz3.35930235
1 CRETA (CRETA) para BHD
.د.ب0.00137804
1 CRETA (CRETA) para BMD
$0.003665
1 CRETA (CRETA) para DKK
kr0.02356595
1 CRETA (CRETA) para HNL
L0.09613295
1 CRETA (CRETA) para MUR
0.16708735
1 CRETA (CRETA) para NAD
$0.06292805
1 CRETA (CRETA) para NOK
kr0.03661335
1 CRETA (CRETA) para NZD
$0.00634045
1 CRETA (CRETA) para PAB
B/.0.003665
1 CRETA (CRETA) para PGK
K0.0153197
1 CRETA (CRETA) para QAR
ر.ق0.0133406
1 CRETA (CRETA) para RSD
дин.0.36998175
1 CRETA (CRETA) para UZS
soʻm44.15661635
1 CRETA (CRETA) para ALL
L0.30401175
1 CRETA (CRETA) para ANG
ƒ0.00656035
1 CRETA (CRETA) para AWG
ƒ0.006597
1 CRETA (CRETA) para BBD
$0.00733
1 CRETA (CRETA) para BAM
KM0.0061572
1 CRETA (CRETA) para BIF
Fr10.808085
1 CRETA (CRETA) para BND
$0.00472785
1 CRETA (CRETA) para BSD
$0.003665
1 CRETA (CRETA) para JMD
$0.5867665
1 CRETA (CRETA) para KHR
14.7188599
1 CRETA (CRETA) para KMF
Fr1.550295
1 CRETA (CRETA) para LAK
79.67391145
1 CRETA (CRETA) para LKR
Rs1.1092489
1 CRETA (CRETA) para MDL
L0.0617186
1 CRETA (CRETA) para MGA
Ar16.4349595
1 CRETA (CRETA) para MOP
P0.02935665
1 CRETA (CRETA) para MVR
0.0560745
1 CRETA (CRETA) para MWK
MK6.36284315
1 CRETA (CRETA) para MZN
MT0.2341935
1 CRETA (CRETA) para NPR
Rs0.5202101
1 CRETA (CRETA) para PYG
25.629345
1 CRETA (CRETA) para RWF
Fr5.303255
1 CRETA (CRETA) para SBD
$0.03016295
1 CRETA (CRETA) para SCR
0.05288595
1 CRETA (CRETA) para SRD
$0.13981975
1 CRETA (CRETA) para SVC
$0.03206875
1 CRETA (CRETA) para SZL
L0.0628914
1 CRETA (CRETA) para TMT
m0.0128275
1 CRETA (CRETA) para TND
د.ت0.0107018
1 CRETA (CRETA) para TTD
$0.02488535
1 CRETA (CRETA) para UGX
Sh12.59294
1 CRETA (CRETA) para XAF
Fr2.070725
1 CRETA (CRETA) para XCD
$0.0098955
1 CRETA (CRETA) para XOF
Fr2.070725
1 CRETA (CRETA) para XPF
Fr0.37383
1 CRETA (CRETA) para BWP
P0.04878115
1 CRETA (CRETA) para BZD
$0.00736665
1 CRETA (CRETA) para CVE
$0.34725875
1 CRETA (CRETA) para DJF
Fr0.648705
1 CRETA (CRETA) para DOP
$0.22975885
1 CRETA (CRETA) para DZD
د.ج0.4776228
1 CRETA (CRETA) para FJD
$0.0082829
1 CRETA (CRETA) para GNF
Fr31.867175
1 CRETA (CRETA) para GTQ
Q0.0280739
1 CRETA (CRETA) para GYD
$0.76704785
1 CRETA (CRETA) para ISK
kr0.443465

Recurso CRETA

Para uma compreensão mais aprofundada de CRETA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do CRETA
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CRETA

Quanto vale hoje o CRETA (CRETA)?
O preço ao vivo de CRETA em USD é 0.003665 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CRETA para USD?
O preço atual de CRETA para USD é $ 0.003665. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de CRETA?
A capitalização de mercado de CRETA é $ 5.37M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CRETA?
O fornecimento circulante de CRETA é de 1.47B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CRETA?
CRETA atingiu um preço máximo histórico de 2.382079672694401 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CRETA?
CRETA atingiu um preço minímo histórico de 0.002823386193634558 USD.
Qual é o volume de negociação de CRETA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CRETA é $ 54.09K USD.
CRETA vai subir ainda este ano?
CRETA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CRETA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-09 01:16:33 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de CRETA para USD

Montante

CRETA
CRETA
USD
USD

1 CRETA = 0.003665 USD

Negocie CRETA

CRETA/USDT
$0.003665
$0.003665
+0.05%

