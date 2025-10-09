O que é CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes. Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em CRETA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de CRETA para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre CRETA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de CRETA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do CRETA (em USD)

Quanto valerá CRETA (CRETA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CRETA (CRETA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CRETA.

Confira a previsão de preço de CRETA agora!

Tokenomics de CRETA (CRETA)

Compreender a tokenomics de CRETA (CRETA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CRETA agora!

Como comprar CRETA (CRETA)

Quer saber como comprar CRETA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar CRETA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CRETA para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso CRETA

Para uma compreensão mais aprofundada de CRETA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CRETA Quanto vale hoje o CRETA (CRETA)? O preço ao vivo de CRETA em USD é 0.003665 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CRETA para USD? $ 0.003665 . Confira o O preço atual de CRETA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CRETA? A capitalização de mercado de CRETA é $ 5.37M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CRETA? O fornecimento circulante de CRETA é de 1.47B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CRETA? CRETA atingiu um preço máximo histórico de 2.382079672694401 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CRETA? CRETA atingiu um preço minímo histórico de 0.002823386193634558 USD . Qual é o volume de negociação de CRETA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CRETA é $ 54.09K USD . CRETA vai subir ainda este ano? CRETA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CRETA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o CRETA (CRETA)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-09 06:24:00 Atualizações da Indústria U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000 10-09 00:05:00 Atualizações da Indústria Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours 10-08 11:51:08 Atualizações da Indústria BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h 10-08 03:05:00 Atualizações da Indústria $364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions 10-07 15:18:00 Atualizações da Indústria Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state 10-07 12:23:00 Atualizações da Indústria Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025