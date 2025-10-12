O preço ao vivo de Cosplay Token hoje é 0.002131 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Cosplay Token hoje é 0.002131 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COT facilmente na MEXC agora.

Mais sobre COT

Informações sobre preços de COT

Whitepaper de COT

Site oficial do COT

Tokenomics de COT

Previsão de preço de COT

Histórico de preço de COT

Guia de compra de COT

Conversor de COT para moeda Fiat

Spot COT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Cosplay Token

Cotação Cosplay Token (COT)

Preço em tempo real de 1 COT para USD

$0.002131
$0.002131$0.002131
-0.32%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Cosplay Token (COT)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:03:32 (UTC+8)

Informações de preço de Cosplay Token (COT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
Mínimo 24h
$ 0.002145
$ 0.002145$ 0.002145
Máximo 24h

$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021

$ 0.002145
$ 0.002145$ 0.002145

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

0.00%

-0.32%

-5.46%

-5.46%

O preço em tempo real de Cosplay Token (COT) é $ 0.002131. Nas últimas 24 horas, COT foi negociado entre a mínima de $ 0.0021 e a máxima de $ 0.002145, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COT é $ 0.20071997640034067, enquanto o mais baixo é $ 0.001063216445440777.

Em termos de desempenho de curto prazo, COT variou 0.00% na última hora, -0.32% nas últimas 24 horas e -5.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cosplay Token (COT)

No.2269

$ 840.38K
$ 840.38K$ 840.38K

$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

A capitalização de mercado atual de Cosplay Token é $ 840.38K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.39K. A oferta em circulação de COT é 394.36M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.13M.

Histórico de preços de Cosplay Token (COT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Cosplay Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00000684-0.32%
30 dias$ -0.000131-5.80%
60 dias$ +0.000202+10.47%
90 dias$ +0.000731+52.21%
Variação de preço de Cosplay Token hoje

Hoje, COT registrou uma variação de $ -0.00000684 (-0.32%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Cosplay Token

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000131 (-5.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Cosplay Token

Expandindo a visualização para 60 dias, COT teve uma variação de $ +0.000202 (+10.47%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Cosplay Token

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.000731 (+52.21%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Cosplay Token (COT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Cosplay Token.

O que é Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Cosplay Token de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de COT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Cosplay Token em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Cosplay Token tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Cosplay Token (em USD)

Quanto valerá Cosplay Token (COT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Cosplay Token (COT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Cosplay Token.

Confira a previsão de preço de Cosplay Token agora!

Tokenomics de Cosplay Token (COT)

Compreender a tokenomics de Cosplay Token (COT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COT agora!

Como comprar Cosplay Token (COT)

Quer saber como comprar Cosplay Token? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Cosplay Token facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

COT para moedas locais

1 Cosplay Token (COT) para VND
56.077265
1 Cosplay Token (COT) para AUD
A$0.00328174
1 Cosplay Token (COT) para GBP
0.00157694
1 Cosplay Token (COT) para EUR
0.00183266
1 Cosplay Token (COT) para USD
$0.002131
1 Cosplay Token (COT) para MYR
RM0.00899282
1 Cosplay Token (COT) para TRY
0.08916104
1 Cosplay Token (COT) para JPY
¥0.321781
1 Cosplay Token (COT) para ARS
ARS$3.01412902
1 Cosplay Token (COT) para RUB
0.17316506
1 Cosplay Token (COT) para INR
0.18912625
1 Cosplay Token (COT) para IDR
Rp35.51665246
1 Cosplay Token (COT) para KRW
3.04428267
1 Cosplay Token (COT) para PHP
0.12427992
1 Cosplay Token (COT) para EGP
￡E.0.10135036
1 Cosplay Token (COT) para BRL
R$0.01174181
1 Cosplay Token (COT) para CAD
C$0.0029834
1 Cosplay Token (COT) para BDT
0.25836244
1 Cosplay Token (COT) para NGN
3.11547938
1 Cosplay Token (COT) para COP
$8.25967076
1 Cosplay Token (COT) para ZAR
R.0.0372925
1 Cosplay Token (COT) para UAH
0.08832995
1 Cosplay Token (COT) para TZS
T.Sh.5.22303838
1 Cosplay Token (COT) para VES
Bs0.413414
1 Cosplay Token (COT) para CLP
$2.035105
1 Cosplay Token (COT) para PKR
Rs0.60077152
1 Cosplay Token (COT) para KZT
1.1420029
1 Cosplay Token (COT) para THB
฿0.06959846
1 Cosplay Token (COT) para TWD
NT$0.06546432
1 Cosplay Token (COT) para AED
د.إ0.00782077
1 Cosplay Token (COT) para CHF
Fr0.00168349
1 Cosplay Token (COT) para HKD
HK$0.01657918
1 Cosplay Token (COT) para AMD
֏0.8114848
1 Cosplay Token (COT) para MAD
.د.م0.01943472
1 Cosplay Token (COT) para MXN
$0.03961529
1 Cosplay Token (COT) para SAR
ريال0.00799125
1 Cosplay Token (COT) para ETB
Br0.31272425
1 Cosplay Token (COT) para KES
KSh0.27428101
1 Cosplay Token (COT) para JOD
د.أ0.001510879
1 Cosplay Token (COT) para PLN
0.00779946
1 Cosplay Token (COT) para RON
лв0.00933378
1 Cosplay Token (COT) para SEK
kr0.02026581
1 Cosplay Token (COT) para BGN
лв0.00358008
1 Cosplay Token (COT) para HUF
Ft0.72040586
1 Cosplay Token (COT) para CZK
0.04458052
1 Cosplay Token (COT) para KWD
د.ك0.000649955
1 Cosplay Token (COT) para ILS
0.00696837
1 Cosplay Token (COT) para BOB
Bs0.01468259
1 Cosplay Token (COT) para AZN
0.0036227
1 Cosplay Token (COT) para TJS
SM0.01964782
1 Cosplay Token (COT) para GEL
0.0057537
1 Cosplay Token (COT) para AOA
Kz1.95325329
1 Cosplay Token (COT) para BHD
.د.ب0.000799125
1 Cosplay Token (COT) para BMD
$0.002131
1 Cosplay Token (COT) para DKK
kr0.01368102
1 Cosplay Token (COT) para HNL
L0.05570434
1 Cosplay Token (COT) para MUR
0.09691788
1 Cosplay Token (COT) para NAD
$0.03656796
1 Cosplay Token (COT) para NOK
kr0.02156572
1 Cosplay Token (COT) para NZD
$0.00370794
1 Cosplay Token (COT) para PAB
B/.0.002131
1 Cosplay Token (COT) para PGK
K0.00903544
1 Cosplay Token (COT) para QAR
ر.ق0.00773553
1 Cosplay Token (COT) para RSD
дин.0.21491135
1 Cosplay Token (COT) para UZS
soʻm25.67469289
1 Cosplay Token (COT) para ALL
L0.17740575
1 Cosplay Token (COT) para ANG
ƒ0.00381449
1 Cosplay Token (COT) para AWG
ƒ0.00381449
1 Cosplay Token (COT) para BBD
$0.004262
1 Cosplay Token (COT) para BAM
KM0.00358008
1 Cosplay Token (COT) para BIF
Fr6.303498
1 Cosplay Token (COT) para BND
$0.00274899
1 Cosplay Token (COT) para BSD
$0.002131
1 Cosplay Token (COT) para JMD
$0.34110917
1 Cosplay Token (COT) para KHR
8.55822386
1 Cosplay Token (COT) para KMF
Fr0.903544
1 Cosplay Token (COT) para LAK
46.32608603
1 Cosplay Token (COT) para LKR
Rs0.64204899
1 Cosplay Token (COT) para MDL
L0.0360139
1 Cosplay Token (COT) para MGA
Ar9.51338068
1 Cosplay Token (COT) para MOP
P0.01698407
1 Cosplay Token (COT) para MVR
0.0326043
1 Cosplay Token (COT) para MWK
MK3.68047141
1 Cosplay Token (COT) para MZN
MT0.1361709
1 Cosplay Token (COT) para NPR
Rs0.3013234
1 Cosplay Token (COT) para PYG
14.902083
1 Cosplay Token (COT) para RWF
Fr3.083557
1 Cosplay Token (COT) para SBD
$0.01753813
1 Cosplay Token (COT) para SCR
0.03034544
1 Cosplay Token (COT) para SRD
$0.08176647
1 Cosplay Token (COT) para SVC
$0.01856101
1 Cosplay Token (COT) para SZL
L0.03654665
1 Cosplay Token (COT) para TMT
m0.0074585
1 Cosplay Token (COT) para TND
د.ت0.006245961
1 Cosplay Token (COT) para TTD
$0.01440556
1 Cosplay Token (COT) para UGX
Sh7.270972
1 Cosplay Token (COT) para XAF
Fr1.201884
1 Cosplay Token (COT) para XCD
$0.0057537
1 Cosplay Token (COT) para XOF
Fr1.201884
1 Cosplay Token (COT) para XPF
Fr0.217362
1 Cosplay Token (COT) para BWP
P0.03011103
1 Cosplay Token (COT) para BZD
$0.004262
1 Cosplay Token (COT) para CVE
$0.20212535
1 Cosplay Token (COT) para DJF
Fr0.377187
1 Cosplay Token (COT) para DOP
$0.13376287
1 Cosplay Token (COT) para DZD
د.ج0.27732834
1 Cosplay Token (COT) para FJD
$0.00483737
1 Cosplay Token (COT) para GNF
Fr18.36922
1 Cosplay Token (COT) para GTQ
Q0.01623822
1 Cosplay Token (COT) para GYD
$0.44384468
1 Cosplay Token (COT) para ISK
kr0.257851

Recurso Cosplay Token

Para uma compreensão mais aprofundada de Cosplay Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Cosplay Token
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Cosplay Token

Quanto vale hoje o Cosplay Token (COT)?
O preço ao vivo de COT em USD é 0.002131 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de COT para USD?
O preço atual de COT para USD é $ 0.002131. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Cosplay Token?
A capitalização de mercado de COT é $ 840.38K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de COT?
O fornecimento circulante de COT é de 394.36M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COT?
COT atingiu um preço máximo histórico de 0.20071997640034067 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COT?
COT atingiu um preço minímo histórico de 0.001063216445440777 USD.
Qual é o volume de negociação de COT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COT é $ 2.39K USD.
COT vai subir ainda este ano?
COT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:03:32 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Cosplay Token (COT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de COT para USD

Montante

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.002131 USD

Negocie COT

COT/USDT
$0.002131
$0.002131$0.002131
-0.32%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --