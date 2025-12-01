Preço de Whalebit hoje

O preço ao vivo de Whalebit (CES) hoje é $ 1.316, com uma variação de 0.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CES para USD é de $ 1.316 por CES.

Whalebit ocupa atualmente a posição #3897 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CES. Nas últimas 24 horas, CES foi negociado entre $ 1.301 (mínimo) e $ 1.362 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 11.68679398493145, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.08422316231675472.

No desempenho de curto prazo, CES movimentou-se -0.16% na última hora e -4.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 158.80K.

Informações de mercado de Whalebit (CES)

Classificação No.3897 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 158.80K$ 158.80K $ 158.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 555.85M$ 555.85M $ 555.85M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Fornecimento total 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública MATIC

