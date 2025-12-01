Preço de Boba Cat hoje

O preço ao vivo de Boba Cat (BOBACAT) hoje é $ 0.00218, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOBACAT para USD é de $ 0.00218 por BOBACAT.

Boba Cat ocupa atualmente a posição #1972 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.34M, com um fornecimento em circulação de 612.88M BOBACAT. Nas últimas 24 horas, BOBACAT foi negociado entre $ 0.001989 (mínimo) e $ 0.002849 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09484798014935664, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00017406913220778.

No desempenho de curto prazo, BOBACAT movimentou-se -0.10% na última hora e +13.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.16K.

Informações de mercado de Boba Cat (BOBACAT)

Classificação No.1972 Capitalização de mercado $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volume (24h) $ 12.16K$ 12.16K $ 12.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Fornecimento Circulante 612.88M 612.88M 612.88M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 61.28% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Boba Cat é $ 1.34M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.16K. A oferta em circulação de BOBACAT é 612.88M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.18M.