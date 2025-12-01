Preço de Alibaba hoje

O preço ao vivo de Alibaba (BABAON) hoje é $ 157.22, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABAON para USD é de $ 157.22 por BABAON.

Alibaba ocupa atualmente a posição #1811 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.72M, com um fornecimento em circulação de 10.95K BABAON. Nas últimas 24 horas, BABAON foi negociado entre $ 156.63 (mínimo) e $ 157.41 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 192.1874154822472, enquanto a mínima histórica foi de $ 130.22737422531634.

No desempenho de curto prazo, BABAON movimentou-se +0.15% na última hora e +3.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.66K.

Informações de mercado de Alibaba (BABAON)

Classificação No.1811 Capitalização de mercado $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volume (24h) $ 53.66K$ 53.66K $ 53.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Fornecimento Circulante 10.95K 10.95K 10.95K Fornecimento total 10,946.05000846 10,946.05000846 10,946.05000846 Blockchain pública ETH

