Preço de LiveArt hoje

O preço ao vivo de LiveArt (ART) hoje é $ 0.001049, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ART para USD é de $ 0.001049 por ART.

LiveArt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ART. Nas últimas 24 horas, ART foi negociado entre $ 0.001041 (mínimo) e $ 0.001069 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ART movimentou-se +0.28% na última hora e -19.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.30K.

Informações de mercado de LiveArt (ART)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.30K$ 53.30K $ 53.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de LiveArt é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.30K. A oferta em circulação de ART é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.05M.