Preço de Ani Grok Companion hoje

O preço ao vivo de Ani Grok Companion (ANI) hoje é $ 0.0011102, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANI para USD é de $ 0.0011102 por ANI.

Ani Grok Companion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ANI. Nas últimas 24 horas, ANI foi negociado entre $ 0.0010562 (mínimo) e $ 0.0011199 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ANI movimentou-se +0.07% na última hora e +21.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.88K.

Informações de mercado de Ani Grok Companion (ANI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Ani Grok Companion é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.88K. A oferta em circulação de ANI é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.