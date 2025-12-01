Preço de AMD hoje

O preço ao vivo de AMD (AMDON) hoje é $ 213.65, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMDON para USD é de $ 213.65 por AMDON.

AMD ocupa atualmente a posição #1820 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.70M, com um fornecimento em circulação de 7.97K AMDON. Nas últimas 24 horas, AMDON foi negociado entre $ 212.06 (mínimo) e $ 213.66 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 549.3904061872133, enquanto a mínima histórica foi de $ 149.93556428664579.

No desempenho de curto prazo, AMDON movimentou-se 0.00% na última hora e +5.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.68K.

Informações de mercado de AMD (AMDON)

Classificação No.1820 Capitalização de mercado $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volume (24h) $ 52.68K$ 52.68K $ 52.68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Fornecimento Circulante 7.97K 7.97K 7.97K Fornecimento total 7,969.04956897 7,969.04956897 7,969.04956897 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de AMD é $ 1.70M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.68K. A oferta em circulação de AMDON é 7.97K, com um fornecimento total de 7969.04956897. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.70M.