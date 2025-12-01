Preço de OLAXBT hoje

O preço ao vivo de OLAXBT (AIO) hoje é $ 0.08511, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIO para USD é de $ 0.08511 por AIO.

OLAXBT ocupa atualmente a posição #662 em capitalização de mercado, totalizando $ 19.60M, com um fornecimento em circulação de 230.25M AIO. Nas últimas 24 horas, AIO foi negociado entre $ 0.0837 (mínimo) e $ 0.08655 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.20548860379382622, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04215223361578995.

No desempenho de curto prazo, AIO movimentou-se +0.56% na última hora e -25.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.96K.

Informações de mercado de OLAXBT (AIO)

Classificação No.662 Capitalização de mercado $ 19.60M$ 19.60M $ 19.60M Volume (24h) $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.11M$ 85.11M $ 85.11M Fornecimento Circulante 230.25M 230.25M 230.25M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 23.02% Blockchain pública BSC

