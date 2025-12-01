Preço de Abbott hoje

O preço ao vivo de Abbott (ABTON) hoje é $ 127.33, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABTON para USD é de $ 127.33 por ABTON.

Abbott ocupa atualmente a posição #1817 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.69M, com um fornecimento em circulação de 13.30K ABTON. Nas últimas 24 horas, ABTON foi negociado entre $ 127.24 (mínimo) e $ 127.48 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 235.31115975890665, enquanto a mínima histórica foi de $ 122.32387218541305.

No desempenho de curto prazo, ABTON movimentou-se +0.02% na última hora e +0.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.66K.

Informações de mercado de Abbott (ABTON)

Classificação No.1817 Capitalização de mercado $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volume (24h) $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Fornecimento Circulante 13.30K 13.30K 13.30K Fornecimento total 13,298.35588555 13,298.35588555 13,298.35588555 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Abbott é $ 1.69M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.66K. A oferta em circulação de ABTON é 13.30K, com um fornecimento total de 13298.35588555. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.69M.