O que é 401K (401K)

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks Rewards are based on volume. Which means that: Price goes up? More stocks Price goes down? More stocks There is a tax on each transaction that is used for generating rewards Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE Buyer beware: At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not Does buying it mean you're a well hung chad? 100% yes

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre 401K (401K) Quanto vale hoje o 401K (401K)? O preço ao vivo de 401K em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de 401K para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de 401K para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de 401K? A capitalização de mercado de 401K é $ 35.22K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de 401K? O fornecimento circulante de 401K é de 958.27M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 401K? 401K atingiu um preço máximo histórico de 0.00474828 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 401K? 401K atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de 401K? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 401K é -- USD . 401K vai subir ainda este ano? 401K pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 401K para uma análise mais detalhada.

