Preço em tempo real de 1 401K para USD

-19.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de 401K (401K)
Informações de preço de 401K (401K) (USD)

O preço em tempo real de 401K (401K) é --. Nas últimas 24 horas, 401K foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 401K é $ 0.00474828, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, 401K variou +2.07% na última hora, -19.02% nas últimas 24 horas e -33.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 401K (401K)

A capitalização de mercado atual de 401K é $ 35.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 401K é 958.27M, com um fornecimento total de 958267140.9613733. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.22K.

Histórico de preços de 401K (401K) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de 401K em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de 401K em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de 401K em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de 401K em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-19.02%
30 dias$ 0-57.60%
60 dias$ 0-85.65%
90 dias$ 0--

O que é 401K (401K)

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Previsão de preço do 401K (em USD)

Quanto valerá 401K (401K) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em 401K (401K) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para 401K.

Confira a previsão de preço de 401K agora!

401K para moedas locais

Tokenomics de 401K (401K)

Compreender a tokenomics de 401K (401K) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 401K agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre 401K (401K)

Quanto vale hoje o 401K (401K)?
O preço ao vivo de 401K em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de 401K para USD?
O preço atual de 401K para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de 401K?
A capitalização de mercado de 401K é $ 35.22K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de 401K?
O fornecimento circulante de 401K é de 958.27M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 401K?
401K atingiu um preço máximo histórico de 0.00474828 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 401K?
401K atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de 401K?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 401K é -- USD.
401K vai subir ainda este ano?
401K pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 401K para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:00:58 (UTC+8)

