Preço de 11am hoje

O preço ao vivo de 11am (11AM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 11AM para USD é de $ 0 por 11AM.

11am ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,671, com um fornecimento em circulação de 537.75M 11AM. Nas últimas 24 horas, 11AM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00302463, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 11AM movimentou-se -- na última hora e -8.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 11am (11AM)

Capitalização de mercado $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.91K$ 71.91K $ 71.91K Fornecimento Circulante 537.75M 537.75M 537.75M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 11am é $ 38.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 11AM é 537.75M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.91K.