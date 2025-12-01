Preço de 1 hoje

O preço ao vivo de 1 (1) hoje é $ 0.010157, com uma variação de 1.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1 para USD é de $ 0.010157 por 1.

1 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 1. Nas últimas 24 horas, 1 foi negociado entre $ 0.008313 (mínimo) e $ 0.0141 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 1 movimentou-se +0.93% na última hora e -40.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.22K.

Informações de mercado de 1 (1)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

