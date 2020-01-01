Poznaj tokenomikę xWIN Finance (XWIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XWIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę xWIN Finance (XWIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XWIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / xWIN Finance (XWIN) / Tokenomika / Tokenomika xWIN Finance (XWIN) Odkryj kluczowe informacje o xWIN Finance (XWIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o xWIN Finance (XWIN) xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Oficjalna strona internetowa: https://xwin.finance/ Kup XWIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa xWIN Finance (XWIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xWIN Finance (XWIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 458.08K $ 458.08K $ 458.08K Całkowita podaż: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Podaż w obiegu: $ 14.36M $ 14.36M $ 14.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Historyczne maksimum: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.03190154 $ 0.03190154 $ 0.03190154 Dowiedz się więcej o cenie xWIN Finance (XWIN) Tokenomika xWIN Finance (XWIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki xWIN Finance (XWIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XWIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XWIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXWIN tokenomikę, poznaj cenę tokena XWINna żywo! Prognoza ceny XWIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XWIN? Nasza strona z prognozami cen XWIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XWIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.