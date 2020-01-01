Tokenomika DOGS (DOGS) Odkryj kluczowe informacje o DOGS (DOGS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy. Oficjalna strona internetowa: http://dogs.dev/?utm_source=coinmarketcap Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCvxJy4eG8hyHBFsZ7eePxrRsUQSFE_jpptRAYBmcG_DOGS

Tokenomika i analiza cenowa DOGS (DOGS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGS (DOGS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 61.85M $ 61.85M $ 61.85M Całkowita podaż: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Podaż w obiegu: $ 516.75B $ 516.75B $ 516.75B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.84M $ 65.84M $ 65.84M Historyczne maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Historyczne minimum: $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 Aktualna cena: $ 0.0001197 $ 0.0001197 $ 0.0001197 Dowiedz się więcej o cenie DOGS (DOGS)

Tokenomika DOGS (DOGS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGS (DOGS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGS tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGSna żywo!

Historia ceny DOGS (DOGS) Analiza historii ceny DOGS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOGS już teraz!

Prognoza ceny DOGS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGS? Nasza strona z prognozami cen DOGS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGS już teraz!

