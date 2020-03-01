Tokenomika HIVE (HIVE) Odkryj kluczowe informacje o HIVE (HIVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HIVE (HIVE) Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Oficjalna strona internetowa: https://hive.io/ Biała księga: https://hive.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explore.openhive.network

Tokenomika i analiza cenowa HIVE (HIVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HIVE (HIVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 89.01M $ 89.01M $ 89.01M Całkowita podaż: $ 489.06M $ 489.06M $ 489.06M Podaż w obiegu: $ 489.06M $ 489.06M $ 489.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.01M $ 89.01M $ 89.01M Historyczne maksimum: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Historyczne minimum: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Aktualna cena: $ 0.182 $ 0.182 $ 0.182 Dowiedz się więcej o cenie HIVE (HIVE)

Tokenomika HIVE (HIVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HIVE (HIVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HIVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHIVE tokenomikę, poznaj cenę tokena HIVEna żywo!

Historia ceny HIVE (HIVE) Analiza historii ceny HIVE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HIVE już teraz!

Prognoza ceny HIVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HIVE? Nasza strona z prognozami cen HIVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HIVE już teraz!

