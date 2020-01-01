Poznaj tokenomikę XP Network (XPNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XPNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę XP Network (XPNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XPNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / XP Network (XPNET) / Tokenomika / Tokenomika XP Network (XPNET) Odkryj kluczowe informacje o XP Network (XPNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o XP Network (XPNET) XP.network is the first blockchain-agnostic NFT ecosystem. It enables multichain support out of the box for any minted NFT, dApp or use case, allowing NFTs and funds to flow freely between networks and wallets. Oficjalna strona internetowa: https://xp.network Tokenomika i analiza cenowa XP Network (XPNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XP Network (XPNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 356.28K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 712.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 499.70K Historyczne maksimum: $ 0.114859 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00049933 Tokenomika XP Network (XPNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XP Network (XPNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XPNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XPNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.