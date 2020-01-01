Tokenomika Xgrow (XGR)
Informacje o Xgrow (XGR)
Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention
Tokenomika i analiza cenowa Xgrow (XGR)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xgrow (XGR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Xgrow (XGR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Xgrow (XGR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów XGR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów XGR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszXGR tokenomikę, poznaj cenę tokena XGRna żywo!
Prognoza ceny XGR
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XGR? Nasza strona z prognozami cen XGR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.