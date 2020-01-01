Poznaj tokenomikę Xgrow (XGR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XGR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Xgrow (XGR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XGR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Xgrow (XGR) / Tokenomika / Tokenomika Xgrow (XGR) Odkryj kluczowe informacje o Xgrow (XGR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Xgrow (XGR) Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention Oficjalna strona internetowa: https://xgrow.pl/token Kup XGR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Xgrow (XGR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xgrow (XGR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.06K $ 19.06K $ 19.06K Całkowita podaż: $ 929.65M $ 929.65M $ 929.65M Podaż w obiegu: $ 754.65M $ 754.65M $ 754.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.48K $ 23.48K $ 23.48K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Xgrow (XGR) Tokenomika Xgrow (XGR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xgrow (XGR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XGR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XGR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXGR tokenomikę, poznaj cenę tokena XGRna żywo! Prognoza ceny XGR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XGR? Nasza strona z prognozami cen XGR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XGR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.