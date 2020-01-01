Tokenomika Wombat (WOMBAT)
Informacje o Wombat (WOMBAT)
Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership
The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world.
There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds.
Tokenomika i analiza cenowa Wombat (WOMBAT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wombat (WOMBAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Wombat (WOMBAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Wombat (WOMBAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów WOMBAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOMBAT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszWOMBAT tokenomikę, poznaj cenę tokena WOMBATna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.