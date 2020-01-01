Tokenomika WINK (WINK)

Tokenomika WINK (WINK)

Odkryj kluczowe informacje o WINK (WINK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o WINK (WINK)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms.

By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams.

These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund.

This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

Oficjalna strona internetowa:
https://wink.finance/
Biała księga:
https://docs.wink.finance/

Tokenomika i analiza cenowa WINK (WINK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WINK (WINK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 381.03M
$ 381.03M$ 381.03M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 34.21M
$ 34.21M$ 34.21M
Historyczne maksimum:
$ 0.03662896
$ 0.03662896$ 0.03662896
Historyczne minimum:
$ 0.01212275
$ 0.01212275$ 0.01212275
Aktualna cena:
$ 0.03421317
$ 0.03421317$ 0.03421317

Tokenomika WINK (WINK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki WINK (WINK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WINK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WINK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWINK tokenomikę, poznaj cenę tokena WINKna żywo!

Prognoza ceny WINK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WINK? Nasza strona z prognozami cen WINK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.