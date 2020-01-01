Poznaj tokenomikę WibWob (WIBWOB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIBWOB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WibWob (WIBWOB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIBWOB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WibWob (WIBWOB) / Tokenomika / Tokenomika WibWob (WIBWOB) Odkryj kluczowe informacje o WibWob (WIBWOB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WibWob (WIBWOB) WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Oficjalna strona internetowa: https://www.wibwob.ai/ Kup WIBWOB teraz! Tokenomika i analiza cenowa WibWob (WIBWOB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WibWob (WIBWOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.19K $ 23.19K $ 23.19K Całkowita podaż: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M Podaż w obiegu: $ 982.45M $ 982.45M $ 982.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.19K $ 23.19K $ 23.19K Historyczne maksimum: $ 0.01022897 $ 0.01022897 $ 0.01022897 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie WibWob (WIBWOB) Tokenomika WibWob (WIBWOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WibWob (WIBWOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIBWOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIBWOB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIBWOB tokenomikę, poznaj cenę tokena WIBWOBna żywo! Prognoza ceny WIBWOB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIBWOB? Nasza strona z prognozami cen WIBWOB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIBWOB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.