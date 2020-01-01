Poznaj tokenomikę VFOX (VFOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VFOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VFOX (VFOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VFOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / VFOX (VFOX) / Tokenomika / Tokenomika VFOX (VFOX) Odkryj kluczowe informacje o VFOX (VFOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o VFOX (VFOX) VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs. Oficjalna strona internetowa: https://rfox.finance/ Tokenomika i analiza cenowa VFOX (VFOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VFOX (VFOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 231.40K Całkowita podaż: $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 231.45K Historyczne maksimum: $ 5.28 Historyczne minimum: $ 0.00752955 Aktualna cena: $ 0.01102133 Tokenomika VFOX (VFOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VFOX (VFOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VFOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VFOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVFOX tokenomikę, poznaj cenę tokena VFOXna żywo! Prognoza ceny VFOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VFOX? Nasza strona z prognozami cen VFOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VFOX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.