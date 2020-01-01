Poznaj tokenomikę UXD Stablecoin (UXD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UXD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę UXD Stablecoin (UXD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UXD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / UXD Stablecoin (UXD) / Tokenomika / Tokenomika UXD Stablecoin (UXD) Odkryj kluczowe informacje o UXD Stablecoin (UXD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o UXD Stablecoin (UXD) UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization. Oficjalna strona internetowa: https://uxd.fi/ Kup UXD teraz! Tokenomika i analiza cenowa UXD Stablecoin (UXD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UXD Stablecoin (UXD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 302.55K Całkowita podaż: $ 9.00M Podaż w obiegu: $ 301.11K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.04M Historyczne maksimum: $ 18.92 Historyczne minimum: $ 0.052523 Aktualna cena: $ 1.005 Dowiedz się więcej o cenie UXD Stablecoin (UXD) Tokenomika UXD Stablecoin (UXD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UXD Stablecoin (UXD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UXD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UXD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUXD tokenomikę, poznaj cenę tokena UXDna żywo! Prognoza ceny UXD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UXD? Nasza strona z prognozami cen UXD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UXD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.