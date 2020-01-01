Poznaj tokenomikę Uncle Sam (USAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Uncle Sam (USAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Uncle Sam (USAM) / Tokenomika / Tokenomika Uncle Sam (USAM) Odkryj kluczowe informacje o Uncle Sam (USAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Uncle Sam (USAM) Uncle Sam Coin ($USAM) isn't just another coin in your wallet — it's your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam's done with taxes and dull tokens — he's here to say: 'More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!' Liquidity's locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let's light up crypto history!" Oficjalna strona internetowa: https://usamcoin.com/ Biała księga: https://usamcoin.com/whitepaper Kup USAM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Uncle Sam (USAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Uncle Sam (USAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.88K Całkowita podaż: $ 313.19B Podaż w obiegu: $ 313.19B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.88K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Uncle Sam (USAM) Tokenomika Uncle Sam (USAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Uncle Sam (USAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSAM tokenomikę, poznaj cenę tokena USAMna żywo! Prognoza ceny USAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USAM? Nasza strona z prognozami cen USAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USAM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.