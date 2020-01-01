Poznaj tokenomikę Tx24 (TXT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TXT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tx24 (TXT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TXT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tx24 (TXT) Odkryj kluczowe informacje o Tx24 (TXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Tx24 (TXT) Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world's leading cryptocurrencies. Since 2023, we've been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you're trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://www.tx24.io Tokenomika i analiza cenowa Tx24 (TXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tx24 (TXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 825.11K Całkowita podaż: $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 82.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.01M Historyczne maksimum: $ 0.059991 Historyczne minimum: $ 0.0038026 Aktualna cena: $ 0.01006223 Tokenomika Tx24 (TXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tx24 (TXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTXT tokenomikę, poznaj cenę tokena TXTna żywo! Prognoza ceny TXT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TXT? Nasza strona z prognozami cen TXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TXT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.