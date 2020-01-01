Poznaj tokenomikę Treehouse ETH (TETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Treehouse ETH (TETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Treehouse ETH (TETH) / Tokenomika / Tokenomika Treehouse ETH (TETH) Odkryj kluczowe informacje o Treehouse ETH (TETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Treehouse ETH (TETH) tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum's Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Oficjalna strona internetowa: https://www.treehouse.finance/ Biała księga: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Kup TETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Treehouse ETH (TETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Treehouse ETH (TETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 359.09M Całkowita podaż: $ 73.27K Podaż w obiegu: $ 73.27K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 359.09M Historyczne maksimum: $ 6,000.87 Historyczne minimum: $ 1,683.91 Aktualna cena: $ 4,900.72 Dowiedz się więcej o cenie Treehouse ETH (TETH) Tokenomika Treehouse ETH (TETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Treehouse ETH (TETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTETH tokenomikę, poznaj cenę tokena TETHna żywo! Prognoza ceny TETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TETH? Nasza strona z prognozami cen TETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TETH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.