Tokenomika TN100x (TN100X) Odkryj kluczowe informacje o TN100x (TN100X), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TN100x (TN100X) $TN100x is a memecoin on Base backed by one of the largest and most popular communities on Warpcast. The objective is fun and entertainment backed by novel crypto mechanisms. $TN100x is a memecoin on Base backed by one of the largest and most popular communities on Warpcast. The objective is fun and entertainment backed by novel crypto mechanisms. Oficjalna strona internetowa: https://tn100x.com Kup TN100X teraz! Tokenomika i analiza cenowa TN100x (TN100X) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TN100x (TN100X), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 586.49K $ 586.49K $ 586.49K Całkowita podaż: $ 8.68B $ 8.68B $ 8.68B Podaż w obiegu: $ 7.30B $ 7.30B $ 7.30B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 698.03K $ 698.03K $ 698.03K Historyczne maksimum: $ 0.00583127 $ 0.00583127 $ 0.00583127 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie TN100x (TN100X) Tokenomika TN100x (TN100X): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TN100x (TN100X) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TN100X, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TN100X. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTN100X tokenomikę, poznaj cenę tokena TN100Xna żywo! Prognoza ceny TN100X Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TN100X? Nasza strona z prognozami cen TN100X łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TN100X już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.