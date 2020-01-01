Poznaj tokenomikę Thought (THT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Thought (THT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Thought (THT) Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Oficjalna strona internetowa: https://thought.live/ Biała księga: https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Thought (THT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Thought (THT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.53M Całkowita podaż: $ 1.58B Podaż w obiegu: $ 542.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.00M Historyczne maksimum: $ 0.1552 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.03230096 Tokenomika Thought (THT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Thought (THT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.