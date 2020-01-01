Poznaj tokenomikę Sympson by Virtuals ($SYMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SYMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sympson by Virtuals ($SYMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SYMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sympson by Virtuals ($SYMP) / Tokenomika / Tokenomika Sympson by Virtuals ($SYMP) Odkryj kluczowe informacje o Sympson by Virtuals ($SYMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sympson by Virtuals ($SYMP) Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.sympai.io/ Kup $SYMP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sympson by Virtuals ($SYMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sympson by Virtuals ($SYMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 0.03351131 $ 0.03351131 $ 0.03351131 Historyczne minimum: $ 0.00114108 $ 0.00114108 $ 0.00114108 Aktualna cena: $ 0.00114305 $ 0.00114305 $ 0.00114305 Dowiedz się więcej o cenie Sympson by Virtuals ($SYMP) Tokenomika Sympson by Virtuals ($SYMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sympson by Virtuals ($SYMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $SYMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $SYMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$SYMP tokenomikę, poznaj cenę tokena $SYMPna żywo! Prognoza ceny $SYMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $SYMP? Nasza strona z prognozami cen $SYMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $SYMP już teraz! 