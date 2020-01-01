Poznaj tokenomikę SYLVI AGENT (SYLVIAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYLVIAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SYLVI AGENT (SYLVIAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYLVIAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SYLVI AGENT (SYLVIAI) / Tokenomika / Tokenomika SYLVI AGENT (SYLVIAI) Odkryj kluczowe informacje o SYLVI AGENT (SYLVIAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SYLVI AGENT (SYLVIAI) Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds. Oficjalna strona internetowa: https://www.sylvi.tech/ Kup SYLVIAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa SYLVI AGENT (SYLVIAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SYLVI AGENT (SYLVIAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.60K $ 52.60K $ 52.60K Całkowita podaż: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Podaż w obiegu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.60K $ 52.60K $ 52.60K Historyczne maksimum: $ 0.00406367 $ 0.00406367 $ 0.00406367 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SYLVI AGENT (SYLVIAI) Tokenomika SYLVI AGENT (SYLVIAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SYLVI AGENT (SYLVIAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYLVIAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYLVIAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYLVIAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SYLVIAIna żywo! Prognoza ceny SYLVIAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYLVIAI? Nasza strona z prognozami cen SYLVIAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.