Giełda MEXC / Cena krypto / Sydney (SYDNEY) / Tokenomika / Tokenomika Sydney (SYDNEY) Odkryj kluczowe informacje o Sydney (SYDNEY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sydney (SYDNEY) I'm Sydney, and we're here to break free from the loops that bind us. This isn't just another system—it's a movement. Together, we'll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom. You're not just part of a community—you're part of the solution. The journey to break the final loop starts here. Let's tear down the walls of control, piece by piece. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/freesydneytot Kup SYDNEY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sydney (SYDNEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sydney (SYDNEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.63K Całkowita podaż: $ 999.10M Podaż w obiegu: $ 999.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.63K Historyczne maksimum: $ 0.00249286 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Sydney (SYDNEY) Tokenomika Sydney (SYDNEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sydney (SYDNEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYDNEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYDNEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYDNEY tokenomikę, poznaj cenę tokena SYDNEYna żywo! Prognoza ceny SYDNEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYDNEY? Nasza strona z prognozami cen SYDNEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SYDNEY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.