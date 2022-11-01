Poznaj tokenomikę Switch Token (SWITCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWITCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Switch Token (SWITCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWITCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Switch Token (SWITCH) / Tokenomika / Tokenomika Switch Token (SWITCH) Odkryj kluczowe informacje o Switch Token (SWITCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Switch Token (SWITCH) Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Oficjalna strona internetowa: https://switchrewardcard.com/ Biała księga: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf Kup SWITCH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Switch Token (SWITCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Switch Token (SWITCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Całkowita podaż: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Podaż w obiegu: $ 45.54B $ 45.54B $ 45.54B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M Historyczne maksimum: $ 0.00848273 $ 0.00848273 $ 0.00848273 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001911 $ 0.0001911 $ 0.0001911 Dowiedz się więcej o cenie Switch Token (SWITCH) Tokenomika Switch Token (SWITCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Switch Token (SWITCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWITCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWITCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWITCH tokenomikę, poznaj cenę tokena SWITCHna żywo! Prognoza ceny SWITCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWITCH? Nasza strona z prognozami cen SWITCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWITCH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.