Tokenomika Switch Token (SWITCH)

Odkryj kluczowe informacje o Switch Token (SWITCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Switch Token (SWITCH)

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

Oficjalna strona internetowa:
https://switchrewardcard.com/
Biała księga:
https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Switch Token (SWITCH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Switch Token (SWITCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M
Całkowita podaż:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Podaż w obiegu:
$ 45.54B
$ 45.54B$ 45.54B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.56M
$ 9.56M$ 9.56M
Historyczne maksimum:
$ 0.00848273
$ 0.00848273$ 0.00848273
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.0001911
$ 0.0001911$ 0.0001911

Tokenomika Switch Token (SWITCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Switch Token (SWITCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SWITCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWITCH.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSWITCH tokenomikę, poznaj cenę tokena SWITCHna żywo!

Prognoza ceny SWITCH

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWITCH? Nasza strona z prognozami cen SWITCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

