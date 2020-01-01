Tokenomika Success Kid (SKID)

Tokenomika Success Kid (SKID)

Odkryj kluczowe informacje o Success Kid (SKID), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Success Kid (SKID)

$SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way

Oficjalna strona internetowa:
https://successkidsol.com/
Biała księga:
https://successkidsol.com/

Tokenomika i analiza cenowa Success Kid (SKID)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Success Kid (SKID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 364.54K
$ 364.54K
Całkowita podaż:
$ 88.88M
$ 88.88M
Podaż w obiegu:
$ 88.88M
$ 88.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 364.54K
$ 364.54K
Historyczne maksimum:
$ 0.256026
$ 0.256026
Historyczne minimum:
$ 0.00406063
$ 0.00406063
Aktualna cena:
$ 0.00410147
$ 0.00410147

Tokenomika Success Kid (SKID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Success Kid (SKID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SKID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKID.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSKID tokenomikę, poznaj cenę tokena SKIDna żywo!

Prognoza ceny SKID

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKID? Nasza strona z prognozami cen SKID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.