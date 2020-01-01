Tokenomika SUBY (SUBY)

Odkryj kluczowe informacje o SUBY (SUBY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o SUBY (SUBY)

Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby’s automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities.

Oficjalna strona internetowa:
https://suby.fi
Biała księga:
https://suby.gitbook.io/suby-doc

Tokenomika i analiza cenowa SUBY (SUBY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUBY (SUBY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 610.47K
Całkowita podaż:
$ 999.99M
Podaż w obiegu:
$ 999.99M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 610.47K
Historyczne maksimum:
$ 0.00522353
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00061048
Tokenomika SUBY (SUBY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SUBY (SUBY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SUBY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUBY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSUBY tokenomikę, poznaj cenę tokena SUBYna żywo!

Prognoza ceny SUBY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUBY? Nasza strona z prognozami cen SUBY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.


Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.