Co to jest SUBY (SUBY)

Suby is an on-chain payment processor enabling business owners and private groups to effectively monetize their communities and leads. We've developed an automated Discord subscription system that allows owners to set up customizable subscription plans, including pricing and billing cycles. Suby automatically assigns and removes Discord roles based on subscription status, and provides business owners with a centralized management dashboard

