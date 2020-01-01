Poznaj tokenomikę Starri (STARRI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STARRI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Starri (STARRI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STARRI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Starri (STARRI) Odkryj kluczowe informacje o Starri (STARRI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Starri (STARRI)
Love at first sight! STARRI is something truly special. Though the original developer left the project, the dedicated STARRI community took charge and tirelessly promoted this new gem within the crypto world. Our efforts paid off—STARRI reached nearly $4 million in market cap on its first day!

Oficjalna strona internetowa: https://starricat.io/

Tokenomika i analiza cenowa Starri (STARRI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Starri (STARRI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 16.07K
Całkowita podaż: $ 985.87M
Podaż w obiegu: $ 985.87M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.07K
Historyczne maksimum: $ 0.00243221
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Starri (STARRI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Starri (STARRI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STARRI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STARRI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.