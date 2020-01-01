Poznaj tokenomikę STARBASE (STARBASE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STARBASE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę STARBASE (STARBASE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STARBASE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o STARBASE (STARBASE) All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users. Oficjalna strona internetowa: https://starbase.tg/ Biała księga: https://docs.starbase.tg/starbase Kup STARBASE teraz! Tokenomika i analiza cenowa STARBASE (STARBASE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STARBASE (STARBASE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.80K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 700.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.57K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie STARBASE (STARBASE) Tokenomika STARBASE (STARBASE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STARBASE (STARBASE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STARBASE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STARBASE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTARBASE tokenomikę, poznaj cenę tokena STARBASEna żywo! Prognoza ceny STARBASE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STARBASE? Nasza strona z prognozami cen STARBASE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STARBASE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.