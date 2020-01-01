Poznaj tokenomikę STAKE (STAKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę STAKE (STAKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o STAKE (STAKE) STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value. STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value. Oficjalna strona internetowa: https://www.staketoken.net/ Kup STAKE teraz! Tokenomika i analiza cenowa STAKE (STAKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STAKE (STAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 150.40K $ 150.40K $ 150.40K Całkowita podaż: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Podaż w obiegu: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 712.41K $ 712.41K $ 712.41K Historyczne maksimum: $ 43.0 $ 43.0 $ 43.0 Historyczne minimum: $ 0.00478135 $ 0.00478135 $ 0.00478135 Aktualna cena: $ 0.081375 $ 0.081375 $ 0.081375 Dowiedz się więcej o cenie STAKE (STAKE) Tokenomika STAKE (STAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STAKE (STAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena STAKEna żywo! Prognoza ceny STAKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STAKE? Nasza strona z prognozami cen STAKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STAKE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.