Poznaj tokenomikę Solv Protocol BTC (SOLVBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLVBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solv Protocol BTC (SOLVBTC) / Tokenomika / Tokenomika Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Odkryj kluczowe informacje o Solv Protocol BTC (SOLVBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solv Protocol BTC (SOLVBTC) SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. Oficjalna strona internetowa: https://app.solv.finance/solvbtc Biała księga: https://docs.solv.finance/solv-documentation Tokenomika i analiza cenowa Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solv Protocol BTC (SOLVBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.11B Całkowita podaż: $ 9.95K Podaż w obiegu: $ 9.95K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.11B Historyczne maksimum: $ 123,975 Historyczne minimum: $ 49,058 Aktualna cena: $ 111,678 Tokenomika Solv Protocol BTC (SOLVBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solv Protocol BTC (SOLVBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLVBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLVBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLVBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLVBTCna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.