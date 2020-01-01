Poznaj tokenomikę SOLITO (SOLITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SOLITO (SOLITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SOLITO (SOLITO) Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we'll make this journey unforgettable. Let's fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There's a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That's all that's required from the community. Everyone is important! Oficjalna strona internetowa: https://solito.vip/ Tokenomika i analiza cenowa SOLITO (SOLITO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLITO (SOLITO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.23K Całkowita podaż: $ 997.59M Podaż w obiegu: $ 997.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.23K Historyczne maksimum: $ 0.00320094 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika SOLITO (SOLITO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLITO (SOLITO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLITO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLITO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.