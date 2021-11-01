Poznaj tokenomikę SolChicks (CHICKS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHICKS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SolChicks (CHICKS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHICKS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SolChicks (CHICKS) / Tokenomika / Tokenomika SolChicks (CHICKS) Odkryj kluczowe informacje o SolChicks (CHICKS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SolChicks (CHICKS) Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse. Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://www.solchicks.io/ Biała księga: https://www.solchicks.io/wp-content/uploads/2021/11/SolChicks-Whitepaper-1.pdf Kup CHICKS teraz! Tokenomika i analiza cenowa SolChicks (CHICKS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolChicks (CHICKS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.93K $ 67.93K $ 67.93K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 329.90K $ 329.90K $ 329.90K Historyczne maksimum: $ 0.506873 $ 0.506873 $ 0.506873 Historyczne minimum: $ 0.00000549 $ 0.00000549 $ 0.00000549 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SolChicks (CHICKS) Tokenomika SolChicks (CHICKS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolChicks (CHICKS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHICKS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHICKS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHICKS tokenomikę, poznaj cenę tokena CHICKSna żywo! Prognoza ceny CHICKS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHICKS? Nasza strona z prognozami cen CHICKS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHICKS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.