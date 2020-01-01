Poznaj tokenomikę Solamander (SOLY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solamander (SOLY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solamander (SOLY) / Tokenomika / Tokenomika Solamander (SOLY) Odkryj kluczowe informacje o Solamander (SOLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solamander (SOLY) Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets. Oficjalna strona internetowa: https://solyonsol.io/ Kup SOLY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solamander (SOLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solamander (SOLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.69K Całkowita podaż: $ 999.72M Podaż w obiegu: $ 999.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.69K Historyczne maksimum: $ 0.0046885 Historyczne minimum: $ 0.00002592 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Solamander (SOLY) Tokenomika Solamander (SOLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solamander (SOLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLY tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLYna żywo! Prognoza ceny SOLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLY? Nasza strona z prognozami cen SOLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.