Poznaj tokenomikę Snake (SNK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Snake (SNK) / Tokenomika / Tokenomika Snake (SNK) Odkryj kluczowe informacje o Snake (SNK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Snake (SNK) SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people's trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors. Oficjalna strona internetowa: https://snake.homes/ Biała księga: https://wpp.snake.homes/ Kup SNK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Snake (SNK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Snake (SNK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Całkowita podaż: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M Podaż w obiegu: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Historyczne maksimum: $ 0.592266 $ 0.592266 $ 0.592266 Historyczne minimum: $ 0.00923819 $ 0.00923819 $ 0.00923819 Aktualna cena: $ 0.01953953 $ 0.01953953 $ 0.01953953 Dowiedz się więcej o cenie Snake (SNK) Tokenomika Snake (SNK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Snake (SNK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNK tokenomikę, poznaj cenę tokena SNKna żywo! Prognoza ceny SNK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNK? Nasza strona z prognozami cen SNK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.