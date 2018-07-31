Tokenomika VeThor Token (VTHO) Odkryj kluczowe informacje o VeThor Token (VTHO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VeThor Token (VTHO) The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.vechain.org/ Biała księga: https://docs.vechain.org Block Explorer: https://vechainstats.com/

Tokenomika i analiza cenowa VeThor Token (VTHO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VeThor Token (VTHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 153.42M $ 153.42M $ 153.42M Całkowita podaż: $ 94.36B $ 94.36B $ 94.36B Podaż w obiegu: $ 94.36B $ 94.36B $ 94.36B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 153.42M $ 153.42M $ 153.42M Historyczne maksimum: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 Historyczne minimum: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Aktualna cena: $ 0.001626 $ 0.001626 $ 0.001626 Dowiedz się więcej o cenie VeThor Token (VTHO)

Tokenomika VeThor Token (VTHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VeThor Token (VTHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VTHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VTHO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVTHO tokenomikę, poznaj cenę tokena VTHOna żywo!

Historia ceny VeThor Token (VTHO) Analiza historii ceny VTHO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VTHO już teraz!

Prognoza ceny VTHO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VTHO? Nasza strona z prognozami cen VTHO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VTHO już teraz!

